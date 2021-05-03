Зеленский пожаловался, что Украина не получила от ЕС вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз до сих пор не поставил в страну обещанную вакцину. Он подчеркнул, что у Киева есть договоренности с рядом западных стран, которые до сих пор не исполнили.

Об этом Зеленский заявил во время своего визита в Польшу на празднование 230-летия Конституции. Туда также прибыли главы Литвы, Латвии и Эстонии.

«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», — подчеркнул Зеленский. Его слова процитировало РИА «Новости».

Президент Украины отметил, что сейчас в стране вакцинирован один миллион жителей. В сравнении с размерами Украины — это очень небольшое число человек.

Зеленский добавил, что сейчас у Киева есть договоренности по поставке в страну 200 миллионов доз препарата, но он прибудет только в конце года. Речь идет про третий-четвертый квартал 2021-го. Чтобы вакцинировать украинцев во втором квартале, стране понадобятся новые контракты на поставку.

«Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я думаю, что это очень несправедливо», — подчеркнул Зеленский.

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. К такому выводу пришли ученые, проведя новое исследование препарата. Эти вакцины на основе РНК уже были одобрены в США по экстренному приказу без широких и долгосрочных испытаний на безопасность. Но по новым данным ученых, такая технология навсегда изменяет человеческую ДНК. «360» разбирался, возможны ли такие серьезные изменения и что грозит американским регуляторам в случае подтверждения опасности одобренных вакцин.