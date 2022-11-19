Мир 19 ноября 2022, 09:20 Зеленский рассказал о ситуации с энергоснабжением на Украине Зеленский заявил, что в 18 регионах Украины сохраняются перебои с энергоснабжением Unsplash

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В 18 регионах Украины, включая Киев, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Такое заявление в видеообращении сделал президент страны Владимир Зеленский. Ролик опубликовали в Telegram-канале украинского лидера.

«Очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской», — сообщил он.

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Также Зеленский рассказал, что в подавляющем количестве регионов Украины пришлось ввести почасовые графики отключения света.

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Перебои с электроснабжением в стране наблюдаются с момента учащения ракетных ударов по региону со стороны союзных сил. В частности, совершенный 15 ноября обстрел власти Украины назвали самым масштабным за все время подобных маневров со стороны ВС России.

Нанесение ракетных ударов продолжилось и в последующие дни. Среди последствий обстрелов начиная с 15 ноября — приостановка работы Харьковского метрополитена, массовые отключения света в ряде регионов Украины и отсутствие воды у жителей Николаевской области.