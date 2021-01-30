Зеленский рассказал, что злится на Трампа

«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» — спросил у Зеленского журналист.

«Немного», — ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу.

Однако Зеленский не назвал причины, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.

Ранее Дональда Трампа заподозрили в задержки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Кроме того, его обвинили в давлении на Владимира Зеленского: якобы Трамп в обмен на помощь просил украинского президента провести расследование в отношении своего противника Джо Байдена, а также его сына Хантера. Эти события происходили до выборов президента США, на которых в результате победил демократ.

В начале декабря стало известно, что Хантер Байден попал под налоговую проверку — расследование начала прокуратура штата Делавэр. Речь идет про уплату налогов со сделок с китайскими партнерами.