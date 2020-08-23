Зеленский рассказал, что бы сделал на месте Лукашенко

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского коллеги Александра Лукашенко в короткие сроки провел бы повторные выборы президента, чтобы решить вопрос с протестами в республике.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. <…> Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: «Через месяц — новые выборы. Я баллотируюсь. Кто еще хочет участвовать — вперед!» — рассказал украинский президент в интервью Euronews.

Зеленский также добавил, что пригласил бы на эти выборы всевозможных международных наблюдателей.

Несколькими днями ранее Зеленский провел с руководителями силовых структур закрытое совещание, на котором обсуждалась ситуация в Белоруссии. В ходе беседы лидер Незалежной заметил, что белорусские события могут существенно повлиять на Украину.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН.