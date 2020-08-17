Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии с главами силовых структур
Лидер Незалежной Владимир Зеленский провел с руководителями силовых структур закрытое совещание, на котором обсуждалась ситуация в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, председатели областных государственных администраций и руководители разведывательных органов также приняли участие в совещании. В ходе беседы Зеленский заметил, что белорусские события могут существенно повлиять на Украину.
Сайт «Аргументы и факты» добавил, что еще на совещании была проанализирована внутриполитическая ситуации в Белоруссии и внешние факторы, которые могут оказать влияние на развитие событий после президентских выборов.