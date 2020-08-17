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    17 августа 2020, 18:12

    Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии с главами силовых структур

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский провел с руководителями силовых структур закрытое совещание, на котором обсуждалась ситуация в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным информагентства, председатели областных государственных администраций и руководители разведывательных органов также приняли участие в совещании. В ходе беседы Зеленский заметил, что белорусские события могут существенно повлиять на Украину.

    Сайт «Аргументы и факты» добавил, что еще на совещании была проанализирована внутриполитическая ситуации в Белоруссии и внешние факторы, которые могут оказать влияние на развитие событий после президентских выборов.

    Новости SMI.FM