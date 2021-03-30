«Ради селфи готовы уничтожить народ»: украинский депутат жестко раскритиковал власть

Депутат украинской Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что действующая власть представляет угрозу национальной безопасности страны. Зеленский ради селфи с американским президентом, по мнению парламентария, готов уничтожить собственный народ.

Речь политика в эфире телеканала «Первый независимый» опубликовало РИА «Новости».Кузьмин отметил, что украинская власть хочет понравиться американской, чтобы произошла встреча Зеленского и Байдена, чтобы они «сделали селфи».

«Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — заявил Кузьмин.

Политик считает, что несмотря на политический лозунг «Армия, язык, вера», в странет нет ни единого языка, ни единой церкви. Кузьмин напомнил, что современные границы страны создавались в эпоху Советского Союза с 1917 по 1954 год. Поэтому ему непонятны призывы к десоветизации, декоммунизации.

«Да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности», — заключил Кузьмин.