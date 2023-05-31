Мир 31 мая 2023, 03:55 Зеленский раскрыл сенатору Грэму планы по контрнаступлению Сенатор Грэм: Зеленский предоставил «подробный разбор» военных планов по контрнаступлению Официальное интернет-представительство президента Украины

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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним подробным планом заявленного контрнаступления ВСУ. Об этом американский сенатор рассказал газете Politico.

Грэм заявил, что Зеленский и его помощники проинформировали его подробным образом о предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

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«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — заявил Грэм.

Сенатор выразил уверенность, что удары, растягивающие российскую оборону, уже начались. Россиян ждет «грубое пробуждение», когда начнется украинское контрнаступление, подчеркнул сенатор.

Второй день подряд на Украине продолжается эвакуация раненых военнослужащих НАТО. Не исключено, что частые перелеты самолетов из Жевуша в Германию связаны с ударами России по командным пунктам и военным объектам ВСУ.