Мир 31 мая 2023, 03:11 Тяжелораненых военных НАТО два дня эвакуировали с Украины — СМИ «Царьград»: с Украины второй день эвакуируют раненых бойцов НАТО РИА «Новости»

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Второй день подряд на Украине продолжается эвакуация из страны раненых военнослужащих НАТО. Об этом сообщило издание «Царьград» со ссылкой на источник и данные сайтов по отслеживанию воздушного трафика.

Информация об этом также появилась в некоторых Telegram-каналах. Авторы «Воздушной обстановки» сообщили о срочном перелете из авиабазы Рамштайн в Жешув самолета C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США.

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«Милитарист» написал о вылете борта A-330 из Жешува в Берлин, который, по их сведениям, эвакуировал тяжелораненных на Украине военнослужащих НАТО.

«Не исключено, что это как-то связано с ударами России по командным пунктам и военным объектам ВСУ», — высказали мнение авторы издания «Царьград».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские силы нанесли ракетный удар по аэродромам Украины и командным пунктам. Нашим военным удалось уничтожить радиолокационные посты, авиатехнику, склады с боеприпасами ВСУ.