Зеленский раскрыл результаты переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация страны не получила желаемого результата на переговорах с Россией. При этом украинская сторона получила «кое-какие сигналы».

«Пока у нас нет такого результата, которого мы хотели получить», — сказал Зеленский в своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Он добавил, что во время встречи Россия озвучила свои позиции для завершения военных действий, на что Украина выдвинула встречные пункты.

«Кое-какие сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное, и тогда будем определяться, как переходить ко втором раунду переговоров», — заявил украинский лидер.

Переговоры российской и украинской делегаций проходили 28 февраля в Белоруссии. Стороны обсуждали вопросы более пяти часов. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что разговор был самым детальным и подробным. После завершения встречи представители двух стран отправились в столицы для консультаций с руководствами стран. Следующий этап переговоров пройдет в ближайшие дни.