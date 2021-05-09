Зеленский провел параллель между Второй мировой и войной в Донбассе

Города восточной части Украины должны отмечать две победоносные даты — не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и освобождение в Донбассе. С таким заявлением в видеообращении по случаю Дня Победы выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сохранить память о Второй мировой было нашей обязанностью, поэтому из поколения в поколение родители рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не деды внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен», — заметил глава государства.

По его словам, каждый год украинцы с гордостью вспоминают подвиги героев, которые в составе Советской армии сыграли особую роль в изгнании с земли нацистов. При этом он уверен, что обязательно придет день, когда можно будет «пройтись воскресным Донецком, Луганском и Ялтой».

Во Второй мировой войне погибли более восьми миллионов украинцев, всего война отобрала не менее 50 миллионов жизней. Поэтому Киев не позволит приуменьшать роль украинцев в достижении победы, заявил Зеленский.

«Это была совместная победа, где все страны и народы, которые боролись с нацизмом, были важными, без приставки „более“ или „менее“», — сказал украинский лидер.

Украинцы не только защитили свою родину, но и в составе Советской армии и войск союзнической Антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не позволили нацистам господствовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Риме, Берлине и многих других городах.

Ранее Зеленский напомнил, что украинцы воевали вместе с русскими во Второй мировой войне. Он также призвал не забывать, что потерять мир очень легко.