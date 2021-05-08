«Общая победа». Зеленский напомнил, что украинцы воевали вместе с русскими во Второй мировой

Украинцы и русские воевали вместе во время Второй мировой войны. Об этом в своем Теlеgrаm-канале напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

Когда люди произносят «никогда снова», они имеют в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому во многих странах отмечается День памяти и примирения, который помогает сохранить историю и понять ее полнее. Победа была общей, одна на всех в мире, отметил Зеленский.

«Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает лишь осуждения», — заявил президент Украины.

Он напомнил, что украинцы воевали против нацизма вместе с десятками народов — с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами. Солдаты погибли точно не для того, чтобы война отнимала жизни людей 76 лет спустя.

«Никогда не забыть, что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержания глобального мира», — добавил Зеленский.

Также важно никогда не забывать, что потерять мир очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить, заметил Зеленский. Глава государства призвал помнить, ценить жизнь. Он также добавил: «Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Никогда снова!»