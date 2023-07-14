Мир 14 июля 2023, 11:11 Зеленский — профессиональный агент. Журналистское расследование доказало его связь с MI-6 Экс-разведчик Риттер: встреча Зеленского с главой MI-6 Муром доказала, что он агент Запада Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский работает на британскую разведку. Бывший разведчик США Скотт Риттер опубликовал на You-Tube-канале ветеранского проекта US Tour of Duty расследование о его связях с западным спецслужбами.

Скотт Риттер заинтересовался тем, как комик, пообещавший мир, пришел к власти и втянул страну в вооруженное столкновение. Он проанализировал видео, статьи и документы, пообщался со специалистами и снял расследование «Агент Зеленский» из двух частей. Его результаты, по словам бывшего американского разведчика, показали, что образ Владимира Зеленского стал классическим продуктом социально-психологической инженерии, а сам он — агентом западных спецслужб.

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Автор фильма выяснил, что осенью 2020 года во время визита в Великобританию политик встретился с главой MI-6 Ричардом Муром в его штаб-квартире, чтобы обсудить «вопросы суверенитета». Украинские журналисты случайно рассказали об этих переговорах, не соответствующих протоколу, — президент Украины во время зарубежного визита мог встречаться только с политиком того же ранга, что и он сам.

«Спуститься на самый низкий уровень, до главы разведслужбы, это не просто признание вины. В это время человек становится действующим профессиональным агентом. <…> В случае с Зеленским глава MI-6 стал его прямым куратором», — заявил Скотт Риттер.

Весной 2022 года президента Украины сняли в окружении иностранных телохранителей. Они носили нашивки с перевернутым по ошибке флагом страны и говорили с британским акцентом. Автор расследования заявил, что кураторы приставили к своему агенту охранников, чтобы они ходили за ним по пятам.

Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил «Царьграду», что Запад не планировал отправлять Владимира Зеленского в отставку. Однако после неудавшегося контрнаступления начнется поиск виноватых, и он окажется под угрозой.