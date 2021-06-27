Глава британской разведки Ричард Мур «вызывал на ковер» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии», — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что после возвращения украинского лидера последовали ноты протеста. Власти страны объявили о прекращении экономических и дипломатических отношений с белорусской стороной.

«Хотя фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах», — подчеркнул Кива.

По словам депутата, подобные решения не поддаются никаким оправданиям, так как не отвечают украинским интересам.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Зеленский «вытирает ноги» о конституцию страны. Депутаты перечислили все принятые решения президента и отметили, что он злоупотребляет своим служебным положением.