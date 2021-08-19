Зеленский призвал Путина к прямым переговорам

Решить вопрос с украинскими заключенными, которые отбывают наказание в Крыму, можно только путем прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — приводит слова Зеленского его сайт.

Украинский лидер подчеркнул, что всегда поднимает эту тему в ходе встреч со своими иностранными коллегами. Зеленский отметил, что крымчане сейчас увидели, «что будет на полуострове без Украины», и выразил уверенность, что ментально вернуть жителей региона будет гораздо проще, чем саму землю. Он заверил, что все будут «с радостью принимать украинскую власть в Крыму».

Ранее в телеэфире Зеленский заявил, что считает Крым своей землей, потому что бывал там и любит этот регион.