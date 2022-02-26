Зеленский призвал ООН считать действия России геноцидом

Действия России, которые она предприняла в отношении Украины, страны Запада должны считать геноцидом. В связи с этим страну нужно лишить права голоса в Совете безопасности ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

У себя в Twitter он написал обращение, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

«Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», — написал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал президента России Владимира Путина «дать миру шанс», остановив своих военных от атаки на Украину.

Сейчас Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что с соответствующей просьбой к нему обратились руководители Донецкой и Луганской народных республик. По словам руководителя российского государства целью операции является защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские военные с помощью высокоточных ударов выводят из строя инфраструктуру украинской армии на всей территории страны. По утверждению ведомства, мирным жителям страны ничто не угрожает.