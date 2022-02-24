Генсек ООН призвал Путина остановить военных от атаки на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал президента России Владимира Путина «дать миру шанс», остановив своих военных от атаки на Украину. Заявление, сделанное генсеком на заседании Совета Безопасности ООН, процитировал ТАСС.

«Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли», — обратился Гутерриш к российскому лидеру.

Он добавил, что день проведения заседания «был полон слухов и признаков того, что нападение на Украину неизбежно».

«В недавнем прошлом было несколько ситуаций с похожими признаками и слухами. Я никогда не верил им, думал, что ничего серьезного не произойдет. Я был неправ. Я не хочу снова ошибиться сегодня», — резюмировал Антониу Гуттериш.

Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к россиянам утром 24 февраля сообщил, что в планах России нет оккупации Украины.

«Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», — добавил Путин.

Ранее он заявил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. Владимир Путин уточнил: действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой от тех, кто взял ее в заложники. Путин назвал столкновение России с националистическими силами на Украине «вопросом времени».