Мир 01 марта 2024, 22:02 Зеленский признал возможность потери Харькова Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских войск РИА «Новости»

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Если российские войска не оттеснить, то Вооруженные силы Украины не смогут защитить Харьков. Об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова привело местное издание «Страна. ua».

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — отметил он.

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Также Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. Он отметил, что горожане получат сигналы от военных, когда Харьков будет «находиться под защитой».

В последние недели на фоне постоянных поражений ВСУ пришлось отступить из ключевых укрепрайонов. Российские военнослужащие продолжают улучшать свои позиции на Авдеевском направлении. После взятия под контроль Авдеевки они освободили несколько населенных пунктов, включая Победу, Ласточкино, Северное и Петровское.