Спецоперация 28 февраля 2024, 11:51 Появились кадры из освобожденного поселка Ласточкино Минобороны показало кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино

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Минобороны показало первые кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино. Видео опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Недавно поселок перешел под полный контроль российских войск. Как отметил заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей, подразделения закрепились в населенном пункте и продолжают вести наступление в сторону ВСУ.

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По его словам, при отходе украинские боевики выпускали по поселку реактивные системы залпового огня «Град». Также ВСУ использовали танки, минометы и кассетные боеприпасы.

«Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами», — подчеркнул Енисей.

При отступлении противник оставил западное оружие, в том числе машины с нацистской символикой. В скором времени к работе в поселке приступят саперы.

Накануне российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Отечественные бойцы заняли выгодные позиции и отразили контратаки со стороны противника.