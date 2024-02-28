28 февраля 2024, 11:51
Появились кадры из освобожденного поселка Ласточкино
Минобороны показало кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино
Минобороны показало первые кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино. Видео опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Недавно поселок перешел под полный контроль российских войск. Как отметил заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей, подразделения закрепились в населенном пункте и продолжают вести наступление в сторону ВСУ.
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По его словам, при отходе украинские боевики выпускали по поселку реактивные системы залпового огня «Град». Также ВСУ использовали танки, минометы и кассетные боеприпасы.
«Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами», — подчеркнул Енисей.
При отступлении противник оставил западное оружие, в том числе машины с нацистской символикой. В скором времени к работе в поселке приступят саперы.
Накануне российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Отечественные бойцы заняли выгодные позиции и отразили контратаки со стороны противника.
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