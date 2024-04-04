Мир 04 апреля 2024, 07:25 Зеленский приобрел особняк у короля Великобритании London Crier: Зеленский выкупил у Карла III резиденцию за 20 млн фунтов Clarence House/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Король Великобритании Карл III продал президенту Украины Владимиру Зеленскому особняк Highgrove House. Об этом сообщило британское издание The London Crier.

Сумма сделки составила 20 миллионов фунтов (порядка 2,3 миллиарда рублей). Проданный особняк Карл III в течение 44 лет использовал в качестве загородной резиденции.

Реклама

Букингемский дворец не делал официальное заявление о продаже недвижимости, но в издании обнаружили детали, указывающие на состоявшуюся сделку в конце февраля — начале марта этого года. Журналисты также отметили, что информацию о продаже Highgrove House подтвердил бывший дворецкий короля Грант Харролд.

Ранее офис президента Украины обнародовал данные о том, сколько зарабатывает Зеленский. За прошлый год семья украинского лидера получила более 316 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей). Доходы рассчитывались, исходя из зарплаты, процентов по вкладам и арендной платы за сдачу недвижимости.