30 июля 2023, 18:59
Зеленский пригрозил депутатам, которые не поддержат необходимые для вступления в ЕС законы
Зеленский приказал депутатам Рады поддержать необходимые для вступления в ЕС законы
Негативные последствия будут ждать тех депутатов Верховной рады, которые не проголосуют за законы, необходимые для вступления в Евросоюз. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что должны быть приняты все законы, которые допустят страну до переговоров с ЕС. По его словам, у депутата есть выбор: или выступать за Украину, или испытывать трудности.
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«Если кто-то не готов в Верховной раде Украины работать позитивно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны чувствовать соответствующее отношение к себе — или они за Украину, или им будет сложно на Украине», — сказал Зеленский.
Президент ограничился лишь угрозой, не уточнив, какие именно последствия ждут «непозитивных» депутатов.
Ранее Зеленский пригрозил увольнением депутатам Рады и другим чиновникам, если их заметят на пляжах и за границей, особенно под видом деловой поездки. Он заявил, что участившиеся в последнее время подобные скандалы вызывают в нем ярость.
Владимир Зеленский
Верховная рада
Евросоюз
Украина
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