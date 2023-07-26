Мир 26 июля 2023, 02:13 Зеленский пригрозил увольнениями отдыхающим на заграничных пляжах чиновникам Зеленский после скандалов с чиновниками решил заставить их работать на Украине Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский в очередном видео в своем Telegram-канале обратился к депутатам и чиновникам. Он заявил, что в нем вызывают ярость их выезды за границу и на пляжи, особенно под видом работы, и поэтому отныне госслужащие должны трудиться только на территории страны.

«Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать на Украине. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или „пляжами“, вас не будет таких», — сказал он.

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Так Зеленский прокомментировал скандалы, связанные с коррупцией и путешествиями, в которые попадают судьи, военкомы и депутаты. Он назвал это предательством. Президент Украины также рассказал, что получил первые результаты проверки военных комиссаров, и они оказались неутешительными.

В последние дни «прославились» сразу несколько украинских чиновников. Например, СМИ обнародовали фотографии зампреда комитета по нацбезопасности Юрия Аристова на отдыхе на Мальдивах. А у главы компании «Киевгорстрой» Игоря Кушнира нашли виллу на Лазурном побережье.