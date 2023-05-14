Мир 14 мая 2023, 03:29 Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Шольцем Зеленский после Италии прибыл в Германию для встречи с Шольцем РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Уже в Берлине», — кратко отметил украинский лидер.

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Приезд украинского президента в Германию ожидался накануне, 13 мая. Его самолет должен был совершить посадку в военной части аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, сообщал телеканал N-tv.

Зеленского примет немецкий канцлер Олаф Шольц, затем его ожидает встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Далее украинский лидер проследует в город Ахен, где ему вручат премию Карла Великого.

В Германию глава украинского государства прибыли из Италии. Там он, в частности, встречался с Папой римским Франциском. Беседа между ними продлилась 40 минут.

Ранее сообщалось, что в Риме активисты устроили акцию протеста против приехавшего в страну президента Украины Владимира Зеленского. Итальянские коммунисты развернули рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом.