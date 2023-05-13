Мир 13 мая 2023, 22:56 «Тебе здесь не рады». Жители Рима устроили акцию против приехавшего Зеленского Il Giornale: в Риме активисты развернули против Зеленского баннер с недружелюбным лозунгом РИА «Новости»

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Римские активисты устроили акцию протеста против приехавшего в Рим президента Украины Владимира Зеленского. Итальянские коммунисты развернули рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом, написала Il Giornale.

«В Риме Зеленского уже ждали итальянские коммунисты. В паре километров от места встречи украинского президента с главой Италии крайне левые активисты бросили Зеленскому вызов, развернув рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом», — сказано в публикации.

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На плакате значилась надпись «Zelensky! Not welcome», что можно перевести как «Тебе здесь не рады».

Участники акции выступили против поставок оружия Украине, они, как указано в материале, не желают принимать участие в развязанном НАТО конфликте. В интервью газете активисты заявили, что считают позорной политику Италии, продолжающей посылать Киеву оружие.

Митингующие призвали власти немедленно прекратить поддержку ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони рассказал о принятии важных решений. Они касаются сотрудничества в области безопасности, в частности, защиты неба.