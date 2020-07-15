Зеленский предложил кандидата на должность главы Нацбанка
Документ под № 3857 опубликована на сайте парламента.
«Проект постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству», — сказано в сопроводительном тексте.
Вскоре, видимо, 16 июля его рассмотрит комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а затем и комитет по вопросам антикоррупционной политики.
Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года.
1 июля предыдущий председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил «систематическим политическим давлением».
Как сообщило издание «112 Украина», 14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на пост главы Нацбанка в ближайшее время будет назначен «независимый технократ».
Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что слухи о дефолте появились после того, как Украина отказалась выполнять обязательства по суверенному долгу.