Зеленский предложил кандидата на должность главы Нацбанка

В Верховную раду Украины 15 июля президент Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении на пост главы Нацбанка действующего председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Документ под № 3857 опубликована на сайте парламента.

«Проект постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству», — сказано в сопроводительном тексте.

Вскоре, видимо, 16 июля его рассмотрит комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а затем и комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года.

1 июля предыдущий председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил «систематическим политическим давлением».

Как сообщило издание «112 Украина», 14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на пост главы Нацбанка в ближайшее время будет назначен «независимый технократ».

Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что слухи о дефолте появились после того, как Украина отказалась выполнять обязательства по суверенному долгу.