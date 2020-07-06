Экономист прокомментировал информацию о банкротстве Украины

По словам специалиста, Украина находится в состоянии дефолта после отказа выполнять обязательства по суверенному долгу — около пяти лет. То, что банкротство связывают с отставкой Смолия — это «лоббирование интересов определенных финансовых структур, глобального капитала».

«Люди, приближенные к власти, и их зарубежные партнеры отлично зарабатывали на облигациях. Все заработанное пускалось не на развитие страны, а в личные карманы. Лишиться такого источника дохода было бы неприятно», — пояснил Дудчак.

Политолог полагает, что дефолт объявят в том случае, если Украина изменит свою политику, и она перестанет устраивать Запад.