Мир 17 ноября 2022, 09:54 Зеленский предложил России провести переговоры публично Президент Украины Зеленский предложил России провести публичные переговоры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские власти получали сигналы от партнеров о том, что российский лидер Владимир Путин хочет провести прямые переговоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил сделать переговоры публичными, написал РБК.

«И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — сообщил Зеленский.

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По его словам, он и его коллеги будут думать, как воплотить этот формат в жизнь. Также политик выступил против проведения переговоров «за кулисами».

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Россия не раз предлагала Украине возобновить диалог, но киевский режим не проявлял встречного желания, заявлял ранее Путин.

«Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — добавил он.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что цели спецоперации могут быть достигнуты не исключительно военным, но и мирным путем — путем переговоров.