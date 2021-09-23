Зеленский предложил премьеру Британии совершить визит на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Ранее политики провели встречу в Нью-Йорке. Зеленский и Джонсон обсудили стратегию по укреплению стратегического партнерства Украины и Британии. «Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом», — заявили в Киеве. Ранее стало известно, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится, когда будет понятна повестка переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.