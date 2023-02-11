Мир 11 февраля 2023, 18:57 Зеленский пожаловался на сомнения некоторых стран насчет быстрого вступления Украины в ЕС Президент Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров в быстром вхождении Украины в ЕС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что среди мировых лидеров есть те, кто не верит в быстрое вхождение страны в состав ЕС. Об этом он заявил на инвестиционном форуме американского банка JP Morgan. Запись со встречи украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые видят страну в составе Евросоюза не раньше, чем через 10 лет.

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«Есть пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в Евросоюзе Украине нужно десять лет», — сказал президент Украины.

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Зеленский добавил, что задача правительства страны — сделать так, чтобы Украина стала частью организации как можно раньше, а именно в ближайшие годы. Он напомнил, что раньше им прочили долгие сроки для вступления в ЕС –– от 30 до 50 лет.

Обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон заметил, что быстрое предоставление Украине статуса кандидата — от момента подачи заявки прошло около четырех месяцев — породило у украинцев «нереалистичные ожидания».

Однако вместе со статусом страна получила множество условий, которые необходимо выполнить. В их числе — проведение реформ и борьба с коррупцией.