11 февраля 2023, 18:57
Зеленский пожаловался на сомнения некоторых стран насчет быстрого вступления Украины в ЕС
Президент Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров в быстром вхождении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что среди мировых лидеров есть те, кто не верит в быстрое вхождение страны в состав ЕС. Об этом он заявил на инвестиционном форуме американского банка JP Morgan. Запись со встречи украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, некоторые видят страну в составе Евросоюза не раньше, чем через 10 лет.
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«Есть пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в Евросоюзе Украине нужно десять лет», — сказал президент Украины.
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Зеленский добавил, что задача правительства страны — сделать так, чтобы Украина стала частью организации как можно раньше, а именно в ближайшие годы. Он напомнил, что раньше им прочили долгие сроки для вступления в ЕС –– от 30 до 50 лет.
Обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон заметил, что быстрое предоставление Украине статуса кандидата — от момента подачи заявки прошло около четырех месяцев — породило у украинцев «нереалистичные ожидания».
Однако вместе со статусом страна получила множество условий, которые необходимо выполнить. В их числе — проведение реформ и борьба с коррупцией.
Владимир Зеленский
Евросоюз
Украина
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