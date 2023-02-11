Мир 11 февраля 2023, 05:19 Получение статуса кандидата в ЕС породило у украинцев «нереалистичные ожидания» — СМИ StN.de: статус кандидата в ЕС породил у украинцев нереалистичные ожидания freepik

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Неоправданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз породило у украинцев «нереалистичные ожидания», однако путь Киева в Европу будет долгим. Об этом написал обозреватель Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.

Предоставление Украине статуса кандидата было политическим решением, на пути в Европу у Киева будет много препятствий и этот процесс может затянуться на долгие годы, прокомментирован Крон визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

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Одними из основных условий вступления в Европейский союз является работающая правовая система и принцип разделения властей. Также страна должна предоставить гарантии соблюдения демократических прав на всех уровнях. Экономика страны-кандидата должна быть конкурентоспособной, отметил обозреватель.

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«И ЕС не может отказаться от этих критериев, ведь от них зависит функционирование и, соответственно, выживание союза», — говорится в материале.

Зеленский на прошлой неделе совершил европейское турне, которое назвали провальным как простые граждане ЕС, так и политические деятели. Показательно, что Зеленского после саммита в Брюсселе не допустили к прессе.