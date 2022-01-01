Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете Евросоюза. Последнее продлится ближайшие полгода.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины-ЕС, в том числе в сфере безопасности», — написал Зеленский в Twitter.

На посту председателя Совета Евросоюза Франция сменяет Словению.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался переименовать свою партию перед выборами в Раду. Новое название будет с использованием его фамилии. Причиной может быть социологический анализ, показавший, что рейтинг Зеленского значительно выше партийного. Хотя и с его рейтингом есть некоторые проблемы. Недавно политолог объяснил, чем действующий украинский лидер выделился мнением о себе народа: он первый, кого одинаково не любят во всех регионах страны.