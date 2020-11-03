Зеленский потребовал перезапуска КС на фоне лишения кредитов МВФ. Видео

Верховная рада должна поддержать инициативу о роспуске Конституционного суда (КС), в противном случае Киев не получит кредитов Международного валютного фонда (ВМФ). Патовая ситуация сложилась из-за отмены КС уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что международные партнеры заявили о необходимости роспуска КС и призвал главу суда Александра Тупицкого «добровольно уйти в отставку».

«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, мы получили сигнал от МВФ, никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь. Если не будет миссии, то у нас есть и будет дырка в бюджете, о которой мы все открыто можем говорить», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает необходимым принятие Радой решения о принудительном роспуске суда, и не боится такого решения.

Экономист, публицист и журналист Александр Роджерс ранее напоминал, что сотрудничество в МВФ стало причиной дефолтов во множестве стран, которые принимали помощь фонда. По его мнению, Украина наделала «невозвратных долгов» на 82 миллиарда гривен.