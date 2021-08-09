Зеленский попросит у Байдена денег

Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с лидером США Джо Байденом обсудит привлечение в страну большего количества американских денег. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский вскоре отправится в США, где на 30 августа намечена его встреча с Байденом. На переговорах с американским президентом он планирует затронуть в том числе экономические вопросы, рассказал министр иностранных дел.

«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике», — признался Кулеба.

Президент Украины также обсудит в Вашингтоне развитие стратегического партнерства. По словам Кулебы, его нужно вывести на новый уровень. Не обойдется и без обсуждения конфликта в Донбассе и ситуации вокруг Крыма, сказал глава дипведомства.

Кулеба ранее прибыл в столицу США, чтобы обсудить подготовку к визиту Зеленского. Вместе с ним приехал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинские гости встретились с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.