Глава МИД Украины поделился ожиданиями от встречи Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий визит Владимира Зеленского в США. По его мнению, после встречи президентов отношения между странами выйдут на новый уровень, написала «Политика сегодня».

«Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов. Мы считаем, что это в интересах не только США и Украины, но и региона, который я представляю, где должна развиваться демократия», — сказал Кулеба.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне 30 августа.