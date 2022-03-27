Зеленский попросил у НАТО «немного» танков и самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые в настоящее время «пылятся» в странах НАТО. Он также обвинил партнеров в нерешительности в вопросах предоставления Киеву вооружений. По словам главы государства, безопасность Украины равноценна безопасности Европы.

«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <…> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что необходимость предоставления вооружений Украине — позиция не только самой страны, но и «абсолютного большинства населения Европы».

Ранее издание издание New York Post сообщило о том, что украинский президент Владимир Зеленский ведет переговоры с Американской киноакадемией о выступлении на церемонии вручения наград премии «Оскар». По данным источников, организаторы до сих пор спорят, нужен ли Зеленский на «Оскаре». Дебаты в основном связаны с тем, должна ли церемония «Оскара» оставаться вне политики на фоне того, что сейчас происходит на Украине.