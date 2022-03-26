NYP: Зеленский выступит на церемонии «Оскар»

Украинский президент Владимир Зеленский ведет переговоры с Американской киноакадемией о выступлении на церемонии вручения наград премии «Оскар». Об этом сообщило издание New York Post.

Зеленского, возможно, покажут в ходе трансляции церемонии, которая пройдет в Лос-Анджелесе вечером в воскресенье (утром в понедельник по московскому времени). Пока неизвестно, выступит лидер Незалежной в прямом эфире или зрителям покажут записанное обращение.

По данным источников, организаторы до сих пор спорят, нужен ли Зеленский на «Оскаре». Дебаты в основном связаны с тем, должна ли церемония «Оскара» оставаться вне политики на фоне того, что сейчас происходит на Украине.

NYP написало, что выступление Зеленского на церемонии поддерживает телекомпания ABC, которая будет транслировать «Оскар». Но и в ABC не дали никаких комментариев.

На «Оскар» в этом году в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» номинирован мультфильм «БоксБалет» российского режиссера анимации Антона Дьякова. Ранее он сообщил ТАСС, что не поедет на церемонию, потому что не смог получить американскую визу.