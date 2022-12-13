Мир 13 декабря 2022, 02:55 Зеленский попросил страны G7 закупить газ для Украины Президент Украины Зеленский попросил G7 помочь в закупке 2 миллиардов кубометров газа РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на саммите G7. Он призвал лидеров стран «Большой семерки» помочь стране закупить газ на зиму. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украине дополнительно необходимо около двух миллиардов кубометров газа.

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«Атаки против наших электростанций привели к тому, что мы используем больше газа, чем планировалось. Поэтому нам необходима дополнительная поддержка именно этой зимой», — сказал глава государства.

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В своем выступлении он также подчеркнул, что Украина должна сохранить и в следующем году стабильность в сферах энергетики, финансов и социальных вопросов.

Ранее Зеленский пожаловался президенту США Джо Байдену, что более половины всей энергетической инфраструктуры Украины уже разрушено. Так он попросил о помощи для создания мощной системы ПВО в стране. Байден напомнил украинскому лидеру, что два пакета помощи уже одобрены. Страна получит 275 миллионов долларов на боеприпасы и оружие и 53 миллиона на поддержку энергосистемы.