Мир 12 декабря 2022, 11:52 Зеленский пожаловался Байдену на разрушение 50% инфраструктуры Украины Президент Зеленский сказал Байдену, что 50% энергоинфраструктуры Украины разрушили Пресс-служба МЧС

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Около 50% всей энергетической инфраструктуры Украины разрушили ракетными ударами. Президент Владимир Зеленский пожаловался на это коллеге из США Джо Байдену во время телефонного разговора, рассказала пресс-служба киевского режима.

Переговоры прошли 11 декабря. Украинский лидер заявил, что ракетные удары со стороны России уничтожили примерно половину энергетической инфраструктуры страны. По его словам, именно сейчас, в зимнее время, важно создать эффективную систему противовоздушной обороны Украины.

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В Белом доме рассказали, что Джо Байден одобрил использование на это средств, которые выделили США. Он напомнил Владимиру Зеленскому о как минимум двух крупных траншах — дополнительных 275 миллионах долларов на боеприпасы и оружие и 53 миллионах на поддержку энергосистемы.

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Не все переговоры лидеров США и Украины проходят гладко. В октябре Джо Байден вышел из себя, рассказало РИА ФАН. Его возмутила неблагодарность Владимира Зеленского, обвинения в недостаточной помощи и просьбы выделить еще денег.