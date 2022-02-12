Австралия и Новая Зеландия призвали своих граждан покинуть Украину

Власти Австралии и Новой Зеландии призвали своих граждан покинуть Украину. В соответствующими заявлениями выступили австралийский премьер-министр Скотт Моррисон и новозеландский министр иностранных дел Наная Махута.

«Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — заявил Моррисон в ходе выступления перед журналистами, его слова приводит портал news.com.au.

В свою очередь, министр иностранных дел Новой Зеландии Махута также призвала сограждан как можно скорее покинуть Украину.

«В связи с повышением напряженности между Россией и Украиной правительство Новой Зеландии рекомендует новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну, пока имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой», — заявила глава МИД Новой Зеландии.

При этом возможности правительства Новой Зеландии по предоставлению согражданам консульской помощи на Украине весьма ограничены, поскольку в стране нет новозеландского диппредставительства.

Ранее в США был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине. Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля, а президент США Джо Байден сместил сроки на один день и заявил, что нападение грядет 16 февраля. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на эти высказывания заявил, что все они абсолютно беспочвенны.