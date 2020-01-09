СНБО Украины назвал основные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них попадание ракеты и теракт

Украинские эксперты уже прибыли в Тегеран, уточнили в пресс-службе Совета национальной безопасности страны. Они приступили к изучению обстоятельств, которые предшествовали крушению пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины».

«Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в 03:30 9 января», — отмечено в публикации СНБО.

Секретарь ведомства Алексей Данилов подчеркнул, что информация о результатах работы экспертной группы будет предоставляться максимально оперативно.

Boeing 737 выполнял рейс из Тегерана в Киев. Предварительно установлено, что самолет загорелся и рухнул почти сразу же после взлета 8 января.

На борту находились 176 человек, в том числе и украинские граждане. Все они погибли. В ночь на 9 января президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание, участие в котором приняли главы силовых структур. Выяснение причин авиакатастрофы под Тегераном он назвал приоритетом для страны.

Киев объявил 9 января днем траура на Украине.