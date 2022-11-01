Мир 01 ноября 2022, 02:15 Зеленский разозлил Байдена во время разговора о военной помощи Украине — СМИ NBC: президент США Байден вышел из себя в телефонной беседе с главой Украины Зеленским РИА "Новости"

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Джо Байден «вышел из себя» во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этой истории, произошедшей в июне, рассказал телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как сообщили журналисты, американскому президенту не понравилась реакция украинского лидера на слова о предоставлении стране военной помощи.

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«Байден только сообщил Зеленскому, что выделил еще один миллиард долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил», — говорилось на сайте телеканала.

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Отмечается, что это и разозлило президента. Он заявил, что американский народ очень щедрый, а военные США усердно помогают Украине. В связи этим Байден попросил Зеленского проявить чуть больше благодарности.

В материале поясняется, что после этой ситуации президент Украины публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь, и отношения между политиками значительно улучшились.

Ранее в газете Politico уже писали о недовольстве Байдена Зеленским. В издании отметили, что украинский президент часто просит американского лидера о том, что США не собирались и не собираются никогда давать Украине.