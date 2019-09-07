Президент Владимир Зеленский указом помиловал 16 участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Об этом заявила экс-омбудсмен Незалежной Нина Карпачева.

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Видеотрансляции из Внуково и Борисполя Подробнее

Среди них числятся три женщины. Соответствующий указ подписан в рамках договоренностей между Россией и Украиной об освобождении заключенных.

Как отметила Карпачева, из РФ на родину возвращаются 35 человек.

Москва и Киев начали одновременный обмен пленными 7 сентября. Самолет с соотечественниками вылетел из аэропорта Борисполь в российскую столицу. Среди соотечественников на борту лайнера сидит главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. В свою очередь из Внуково вылетел украинский Ан-148.

Утром в субботу, 7 сентября, СМИ распространили фотографии, на которых видно, что из СИЗО «Лефортово» в Москве выехали три автобуса. Предположительно, в них сидели заключенные в России граждане Украины. Они отправились в аэропорт Внуково, куда уже прибыл украинский борт.

На данный момент не известна схема обмена.

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Переговоры по обмену заключенными стартовали во время первого телефонного разговора лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд освободил главного редактора из СИЗО в Киеве 28 августа под личное поручительство.