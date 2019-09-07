Самолет с участниками обмена между Россией и Украиной вылетел из Киева в Москву

В свою очередь из Внуково вылетел украинский Ан-148. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в беседе с ТАСС подтвердила, что на борту самолета, который вылетел из Киева в Москву находятся граждане России, подлежащие обмену.

Ранее свое селфи из украинского аэропорта на фоне российского самолета опубликовал главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. Последние несколько месяцев он провел в СИЗО Киева. На Украине против него завели уголовное дело. Оно появилось в Twitter российского журналиста Владимира Соловьева.

Информацию об освобождении Вышинского из-под стражи под личное обязательство подтвердил телеведущий и генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

Утром в СМИ появились фотографии, что из московского СИЗО «Лефортово» выехали три автобуса, в которых, предположительно, находились заключенные в России граждане Украины. Они отправились в московский аэропорт «Внуково», куда уже прибыл украинский борт.

Пока неизвестно по какой схеме пройдет обмен. Предполагается, что обе стороны представят по 35 человек. Россия вернет Украине задержанных в Керченском проливе моряков, заявил адвокат Сергей Бадамшин.

Переговоры по обмену заключенными начались во время первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля. В конце августа в СМИ появилась информация о том, что московское СИЗО «Лефортово» перевели пять осужденных в России граждан Украины. В этом следственном изоляторе уже содержались задержанные в Керченском проливе моряки.

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками граждан, которых предлагали на обмен.

На этой неделе во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной близки к финалу, а сам процесс обмена будет масштабным. В минувшую пятницу президент Украины подписал указы о помиловании россиян из обменного списка.

По данным СМИ, власти двух государств договорились об обмене заключенными через процедуры помилования заключенных. Именно с юридическими тонкостями освобождения были связаны переговоры.