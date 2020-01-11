Зеленский показал фото повреждений разбившегося в Иране Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографии обломков украинского лайнера. Самолет сбили иранские военные около аэропорта Тегерана.

На снимках видна наружная часть обгоревшей кабины пилотов, найденный паспорт одного из пассажиров и обломки корпуса самолета с различными отверстиями.

«Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео, фото и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации и благодаря работе нашей экспертной группы, мы получили достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки», — сказано в сообщении Зеленского.

Президент также добавил, что политическая часть работы уже завершена, но украинские специалисты продолжают работать и проводить необходимые юридические процедуры.

Утром 8 января Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение почти сразу после вылета из Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, пишет «Газета.ru».

Власти Ирана признали, что причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка», из-за которой иранские военные сбили гражданский самолет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за произошедшее.