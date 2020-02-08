Зеленский похвастался имиджем «президента мира» в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским. После этого лидер Незалежной заявил, что в Европе его считают «президентом мира».

Такую характеристику Зеленскому дал папа римский Франциск, говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины. «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — похвастался глава государства.

Зеленский отметил важность того, что встреча с Папой Франциском состоялась после парижского саммита в Нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

Зеленский считает, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю. Самого Франциска лидер Незалежной пригласил на Украину.

В ходе встречи Зеленский также попросил Папу Римского помочь ему вернуть на Украину граждан своей страны, которые «удерживаются в Донбассе, Крыму и России».

Другими темами, которые были затронуты на встрече, были гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.