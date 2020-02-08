Зеленский попросил Папу Римского помочь вернуть украинцев из Донбасса

Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским. Он попросил помочь ему вернуть на Украину граждан своей страны, которые удерживаются в Донбассе.

«Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после „Нормандии“ в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире на Украине», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Встреча Зеленского и Папы Римского Франциска проходила 8 февраля в Ватикане. Украинский президент в качестве подарка вручил архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого, пишет ТАСС. Общение получилось дружественным, в какой-то момент Зеленскому удалось рассмешить понтифика. На встречу глава Киева приехал со своей супругой Еленой Зеленской.

Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря 2019-го. Переговоры проводили главы России, Украины, Франции и Германии. Стороны обсуждали выполнение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе. Они договорились возобновить переговоры через четыре месяце и встретится в Берлине.