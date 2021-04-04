Зеленский подписал указ о вакцинировании взрослых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился вакцинировать взрослое население страны от коронавируса. Указ опубликован на сайте главы государства.

Текст документа «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года» выложен на сайте 4 апреля. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Правительство должно за семь дней разработать и утвердить Национальный план вакцинации против коронавируса с учетом международного опыта. Для этого необходимо определить минимальное ежемесячное количество прививок, источники и сроки поставки вакцин, а также назначить лиц, ответственных за реализацию плана.

Помимо этого, предстоит провести эффективную информационно-разъяснительную работу на тему вакцинации.

Кроме того, МИД Украины обязан активизировать переговоры с производителями медицинских препаратов и запросить международную помощь для реализации проекта по вакцинации.

Ранее Зеленский пригрозил судом Божьим политикам, дискредитирующим процесс вакцинации от коронавируса. Украинский лидер заявил, что те начали грязную кампанию.

На Украине коронавирусом заразились 1 797 027 человек, скончались 35 994 пациента.