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    27 марта 2021, 17:18

    Зеленский пригрозил политикам ответом перед Богом за слова о вакцинации

    Анастасия Калинина

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам, которые дискредитируют процесс вакцинации от коронавируса, судом Божьим. Глава государства заявил, что они начали грязную кампанию.

    Зеленский пригрозил политикам ответом перед Богом за слова о вакцинации

    «Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Ведь за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами», — передало РИА «Новости» его слова.

    Зеленский отметил, что количество привитых и темп вакцинации в стране растет ежедневно. Но показатели далеки от идеала. Он напомнил, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись все страны Европейского союза.

    Чтобы достичь в этой области еще больших успехов, общество должно быть готово делать прививки, а страна — обеспечена необходимым количеством доз.

    В середине марта на Украине отказались признать проблемы с вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca. Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, что этим препаратом привились его родители, и назвал его абсолютно безопасным.