Зеленский пригрозил политикам ответом перед Богом за слова о вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам, которые дискредитируют процесс вакцинации от коронавируса, судом Божьим. Глава государства заявил, что они начали грязную кампанию.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Ведь за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами», — передало РИА «Новости» его слова.

Зеленский отметил, что количество привитых и темп вакцинации в стране растет ежедневно. Но показатели далеки от идеала. Он напомнил, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись все страны Европейского союза.

Чтобы достичь в этой области еще больших успехов, общество должно быть готово делать прививки, а страна — обеспечена необходимым количеством доз.

В середине марта на Украине отказались признать проблемы с вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca. Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, что этим препаратом привились его родители, и назвал его абсолютно безопасным.