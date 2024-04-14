Мир 14 апреля 2024, 13:39 Стало известно, когда Зеленский может утвердить закон об ужесточении мобилизации Вице-спикер Рады: Зеленский подпишет закон о мобилизации в ближайшие недели Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский может утвердить принятый Радой закон об ужесточении мобилизации в течение двух недель. Об этом заявил вице-спикер парламента Александр Корниенко. Его процитировало местное издание «Главком».

«Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись президенту», — сказал Корниенко.

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По его мнению, Зеленский не собирается затягивать с принятием решения.

Вице-спикер добавил, что в Раду не поступило ни одного постановления, которое могло бы заблокировать подписание документа председателем парламента.

По словам Корниенко, нормы законопроекта вступят в силу после его публикации на официальных ресурсах Украины, остальные — в течение месяца.

Ранее бывший спикер Рады Дмитрий Разумков назвал законопроект «приговором» для Зеленского. Политик заявил, что нельзя играть с жизнями людей.