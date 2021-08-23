Зеленский подготовил международную декларацию по Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке декларации по Крыму, к которой смогут присоединиться любые страны. Об этом он объявил, выступая на саммите «Крымской платформы».

Президент Украины заявил, что страны — участницы «Крымской платформы» по итогам саммита примут декларацию, которая будет открыта для подписания всеми желающими.

«Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова», — процитировал ТАСС слова Зеленского.

Предполагается, что документ закрепит положения о необходимости мирного прекращения «оккупации» Крыма. В нем может идти речь и о новых санкциях против России.

В саммите «Крымской платформы» подтвердили участие 46 стран, включая все государства ЕС и НАТО, G7. Зеленский, выступая с приветственным словом, заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы вернуть полуостров.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан выступили за воссоединение с РФ. В Кремле заявляли, что после этого вопрос Крыма окончательно закрыт.