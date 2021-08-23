Представитель Крыма заявил, что «Крымская платформа» ударит по ее участникам

Саммит «Крымская платформа», который организовали украинские власти, бумерангом ударит по самой Украине и участникам мероприятия. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Он назвал саммит авантюрой, жертвами которой, как показывает история, могут стать ее авторы.

«Сама идея „деоккупации“ Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — сказал Мурадов. Его процитировало РИА «Новости».

Также же по мнению премьера крымского правительства, попытка создать очередной конфликт вокруг Крыма стран НАТО путем посягательства на территориальную целостность РФ показывает намерение противников России продолжать опасную линию «демонтажа всего позитивного».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах создать офисы «Крымской платформы» в ряде стран.

Саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Зеленский заявил, что нежелание лидеров некоторых западных стран принять участие в форуме объясняется перед Россией.